Литва купит 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate для ВСУ

Литва продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. Для помощи нашему государству страна закупит 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Денежные средства на эти дроны собрали в рамках кампании Legion Of Boom.

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Литва закупит 37 беспилотников

На беспилотники-камикадзе в Литве собрали 1 миллион евро – это лишь часть средств, которых собрали в рамках кампании Legion Of Boom. Средств хватит на 37 дронов для Вооруженных Сил Украины.

Часть средств, собранных Legion Of Boom – 1 000 000 евро, будут переданы в Министерство национальной обороны Литвы и использованы для закупки 37 польских беспилотников-камикадзе, которые затем отправим в Украину. Спасибо всем, кто сделал пожертвования,

– сообщил Анушаускас.

В Литве собирали средства на беспилотник

В мае литовский журналист Андриус Тапинас начал сбор средств на беспилотник Bayraktar для Украины. Народ Литвы поразил своей поддержкой – за день на беспилотник собрали более 3 миллионов евро. Суммарно литовцы собрали 5 миллионов за 3 дня.

В июле Литва приобрела беспилотник, которому дали имя "Ваганас", что на литовском означает "Ястреб". Со всем приобретенным боевым снаряжением 6 июля его представили на базе воздушных сил в Шауляе. После этого беспилотник отправили в Украину.

Bayraktar, приобретенный усилиями литовских друзей Украины, уже помогает нашим воинам уничтожать врага на фронте. К примеру, 22 августа журналист Андриус Тапинас опубликовал первые кадры работы "Ваганаса" на передовой.

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