Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси – "беспрецедентные". Однако, уверяют в Вильнюсе, сейчас с ними справляются.

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Больше всего попыток нелегально пересечь границу возле Девьянкишеса

Как сообщил глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас, на границе возле села Девьянкишес совершили больше всего попыток пересечь границу.

Литва была выбрана в качестве мишени белорусского режима,

– сказал Кащюнас.

Большинство мигрантов прибывают четырьмя еженедельными рейсами из Багдада и Стамбула в Минск.

Белорусы не подтверждают информацию о нелегальных мигрантах

Ранее о значительном увеличении потока нелегальной миграции заявили и в Службе охраны государственной границы Литвы. Там подчеркнули: белорусская сторона эту информацию не подтверждает. Вообще общение у литовских пограничников со своими белорусскими коллегами – непростое. Они не реагируют ни на какие аргументы о нарушении границы.

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Литовский автомобиль с диппочтой хотели обыскать

Отметим, что о росте напряжения между Минском и Вильнюсом свидетельствует инцидент с литовской диппочтой. Белорусские пограничники требовали осмотра автомобиля и хотели сорвать пломбы. Литовский автомобиль пришлось развернуть. Представителя Беларуси вызвали для объяснений в МИД Литвы.