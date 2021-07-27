Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть Евросоюз, – Фейгин
Источник:твиттер Марка Фейгина
Пророссийский блогер Анатолий Шарий проиграл апелляцию в литовском суде. И ему придется выехать с территории Европейского Союза.
Политик не смог оспорить решение о признании его персоной нон грата в Литве. Об этом в Твиттере 27 июля сообщил российский адвокат Марк Фейгин.
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Департамент миграции Литвы 10 мая 2021 года лишил Шария статуса беженца и постановил, что он должен покинуть страну. К тому же ему запретили въезд в Литву на 5 лет.
Пророссийский блогер попытался в суде обжаловать решение ведомства. Впрочем, в литовском суде не смог выиграть апелляцию. Именно поэтому ему нужно срочно выехать за пределы территории страны-члена ЕС.
Правозащитник Фейгин опубликовал соответствующее судебное решение. И добавил, что подал заявление, согласно которому до конца лета против Шария будет возбуждено уголовное дело в Евросоюзе. Ему инкриминируют отмывание денег, полученных от властей и России, и приобретение за них дома в Испании. Сейчас на этот счет идет проверка.
Реакция Шария на решение литовского суда
Сам блогер уже отреагировал на сообщение адвоката Фейгина. По его словам, СМИ в очередной раз "хайпуют на его фамилии".
Мол, на фамилию "Шарий" идут читатели. "А такие вещи, как репутация для украинских медиа – давно пустой звук", – написал он.
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Что известно о подозрениях Шарию
- Служба безопасности 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. В СБУ отметили, что есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.
- Сам пророссийский блогер назвал открытое дело против него "политическим".
- 25 февраля его объявили в розыск из-за того, что он несколько раз не явился на допрос.
- Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в июне сообщил, что Печерский суд Киева наложил арест на имущество и банковские счета Шария. Речь идет о вилле и апартаментах в испанском городе Таррагона, 3 счета в российском банке Raiffeisen Bank, испанском Caixabank и Люксембургском East-West United Bank S.A.