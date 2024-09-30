Литва передала Международному суду в Гааге материалы, касающиеся преступлений режима Лукашенко

Министерство юстиции Литвы обратилось в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование преступлений режима Александра Лукашенко против человечности. Это произошло в понедельник, 30 сентября.

Речь, частности, о принудительной депортации и преследовании людей. Об этом сообщает Delfi.

Смотрите также "Россия за нас впишется": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия

Литва обратилась в МУС из-за преступлений режима Лукашенко

Отмечается, что речь идет о принудительной депортации и преследовании людей, а также другие действия, которые противоречат нормам международного права.

Литовская сторона пришла к выводу, что есть основания считать, что режим Лукашенко совершает преступления против человечества в отношении граждан Беларуси.

Такое решение приняли после того, как Минюст оценил материалы о преступлениях режима, которые представило Национальное антикризисное управление (НАУ).

В июле 2023 года эксперты НАУ совместно с Центром права и демократии "Justice Hub" подготовили большой отчет с фактами преступлений и доказательствами их совершения.

Там указали, что часть таких преступлений имели трансграничный характер и были совершены, как в Беларуси, так и на территориях стран-участниц Римского статута.

Кроме этого, Литва собрала собственные доказательства из других источников, в частности от организаций, работающих с жертвами. Для того, чтобы провести оценку имеющихся доказательств также были привлечены независимые эксперты в области международного права.

Ситуацию прокомментировала и Светлана Тихановская.

"Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом по Римскому статуту и обратилась в МУС для расследования преступлений против человечества, совершенных режимом в Беларуси. Мы благодарны правительству Литвы за принципиальное решение и действия", – заявила глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская.