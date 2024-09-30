Ідеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей. Про це повідомляє Delfi.

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Литва звернулася до МКС через злочини режиму Лукашенка

Зазначається, що ідеться про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші дії, які суперечать нормам міжнародного права.

Литовська сторона дійшла висновку, що є підстави вважати, що режим Лукашенка чинить злочини проти людства стосовно громадян Білорусі.

Таке рішення ухвалили після того, як Мін'юст оцінив матеріали про злочини режиму, які представило Національне антикризове управління (НАУ).

У липні 2023 року експерти НАУ спільно з Центром права та демократії "Justice Hub" підготували великий звіт з фактами злочинів та доказами їх скоєння.

Там вказали, що частина таких злочинів мали транскордонний характер і були скоєні, як в Білорусі, так і на територіях країн-учасниць Римського статуту.

Крім цього, Литва зібрала власні докази з інших джерел, зокрема від організацій, які працюють з жертвами. Для того, щоб провести оцінку наявних доказів також було залучено незалежних експертів у галузі міжнародного права.

Ситуацію прокоментувала і Світлана Тихановська.

"Литва стала першою країною, яка скористалася своїм правом за Римським статутом і звернулася до МКС для розслідування злочинів проти людства, вчинених режимом у Білорусі. Ми вдячні уряду Литви за принципове рішення та дії", – заявила очільниця Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська.