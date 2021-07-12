Литва официально отказала Беларуси выдать Тихановскую

Правительство Литвы предоставило официальный ответ на запрос Беларуси о выдаче Светланы Тихановской. Режиму Александра Лукашенко отказали.

В Беларуси заявили, что таков был официальный ответ от Литвы. Об этом в эфире белорусского телеканала рассказал генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

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Литва не выдаст Тихановскую

Андрей Швед заявил, что в Литве находятся белорусские оппозиционеры, против которых в Беларуси открыли уголовные дела. Он заявил, что они направили и присылают соответствующие документы в страны.

Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, поступили документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы о ее выдаче…

– рассказал генпрокурор.

Он также добавил, что якобы "у них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали – то есть правовых оснований мы в этом не увидели".

Он также заверил, что делают все возможное, чтобы Беларуси выдали "преступников". Рассказал о хороших результатах с Россией.

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