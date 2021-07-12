Литва официально отказала Беларуси выдать Тихановскую
Источник:"Белта"
Правительство Литвы предоставило официальный ответ на запрос Беларуси о выдаче Светланы Тихановской. Режиму Александра Лукашенко отказали.
В Беларуси заявили, что таков был официальный ответ от Литвы. Об этом в эфире белорусского телеканала рассказал генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
Заметьте Неформальная встреча Зеленского и Тихановской: Кулеба рассказал детали
Литва не выдаст Тихановскую
Андрей Швед заявил, что в Литве находятся белорусские оппозиционеры, против которых в Беларуси открыли уголовные дела. Он заявил, что они направили и присылают соответствующие документы в страны.
Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, поступили документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы о ее выдаче…
– рассказал генпрокурор.
Он также добавил, что якобы "у них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали – то есть правовых оснований мы в этом не увидели".
Он также заверил, что делают все возможное, чтобы Беларуси выдали "преступников". Рассказал о хороших результатах с Россией.
Оппозиционер Светлана Тихановская: последние новости
- 10 июля белорусская оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским в Литве. Политик отметила поддержку со стороны Украины.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что во время конференции белорусская оппозиционер подошла к Зеленскому. Она назвалась и сообщила о своей благодарности Украине за поддержку белорусского народа.
- Светлана Тихановская рассказала, что силовики, выехавшие из Беларуси, поддерживают контакты с теми, которые остались в стране. Так команда лидера оппозиции получает информацию.