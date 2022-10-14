Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000 для Украины: машины уже едут на фронт

Международные партнеры не только предоставляют Украине оружие для борьбы с врагом. Они еще и помогают чинить ту технику, которая вышла из строя во время войны.

Это еще раз доказывает тот факт, что международное сообщество продолжает поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии. А отремонтированные САУ PzH 2000 – еще один подарок и поздравление ко Дню защитников и защитниц.

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Установки возвращаются на фронт

О том, что в Литве отремонтировали немецкие САУ PzH 2000, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас. Он отметил, что машины уже возвращаются на поле боя. Там они продолжат помогать нашим титаническим защитникам и защитницам выбивать врага.

Как в Генштабе ВСУ поблагодарили Литву, которая очень помогает Украине приближать день победы. Как отметили в литовском Минобороны, солдаты страны отвечают за:

все логистические операции;

обучение солдат в Литве и за границей;

перевод учебных изданий;

ремонт военной техники и возвращение ее на поле боя.

Задача каждого из них сделать все, чтобы история не была написана с ошибками. Мы не знаем, когда придет победа, но мы обещаем, что когда она произойдет, она застанет нас в работе для наших друзей, которые воюют,

– говорят в ведомстве.

Мы благодарны всем и каждому, кто помогает защищать Украину от врага. Особых слов благодарности заслуживают те, кто способствует созданию щита над украинским небом. И хотя работы в этом плане все еще очень много, она не останавливается ни на минуту.

Зеленский рассказал, сколько у нас ПВО

По словам президента Владимира Зеленского, Украина имеет всего 10% систем ПВО от необходимого нашему государству количества. Соответсвующую цифру он озвучил во время своего выступления на сессии ПАСЕ. Он отметил, что наше государство противостоит против территориально большей России. И ее преимущество не только в размерах, но и в количестве ракет и техники, которым страна-агрессор владеет.

В своей речи Зеленский напомнил, что накануне Россия нанесла 130 ударов крылатыми ракетами. Кроме того, она била по Украине дронами-камикадзе, приобретенными в Иране. В то же время Зеленский выразил благодарность западным странам за поставку оружия и техники. Кроме того, выразил надежду, что мощные шаги наконец-то предпримут Италия и Франция.

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