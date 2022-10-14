Це вкотре доводить той факт, що міжнародна спільнота продовжує підтримувати нашу країну у протистоянні російській агресії. А відремонтовані САУ PzH 2000 – ще один подарунок і привітання до Дня захисників і захисниць.

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Установки повертаються на фронт

Про те, що у Литві відремонтували німецькі САУ PzH 2000 повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас. Він зазначив, що машини уже повертаються на поле бою. Там вони продовжать допомагати нашим титанічним захисникам і захисницям вибивати ворога.

Як Генштабі ЗСУ подякували Литві, яка неабияк допомагає Україні наближати день перемоги. Як зазначили у литовському Міноборони, солдати країни відповідають за:

усі логістичні операції;

навчання солдатів у Литві та за кордоном;

переклад навчальних видань;

ремонт військової техніки та повернення її на поле бою.

Завдання кожного з них зробити все, щоб історія не була написана з помилками. Ми не знаємо, коли прийде перемога, але ми обіцяємо, що коли вона станеться, вона застане нас в роботі для наших друзів, які воюють,

– кажуть у відомстві.

Ми вдячні усім і кожному, хто допомагає боронити Україну від ворога. Особливих слів подяки заслуговують ті, хто сприяє створенню щита над українським небом. І хоч роботи у цьому плані все ще дуже багато, вона не зупиняється ані на мить.

Зеленський розповів, скільки у нас ППО

За словами президента Володимира Зеленського, Україна має усього 10% систем ППО від необхідної нашій державі кількості. Відповідну цифру він озвучив під час свого виступу на сесії ПАРЄ. Він наголосив на тому, що наша держава протистоїть проти територіально більшої Росії. І її перевага не лише у розмірах, а й у кількості ракет і техніки, якою країна-агресорка володіє.

У своїй промові Зеленський нагадав, що напередодні Росія завдала 130 ударів крилатими ракетами. Крім того, вона била по Україні дронами-камікадзе, придбаними в Ірану. Водночас Зеленський висловив подяку західним країнам за постачання зброї та техніки. Крім того, висловив надію, що потужні кроки нарешті зроблять Італія та Франція.

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