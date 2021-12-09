Литва передала Украине первую часть военной помощи

Вооруженные силы Украины получили военную помощь от Литвы. Официальная делегация этой страны во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом посетила Киев.

Об этом в своем твиттере сообщил глава литовского оборонного ведомства. Его официальный визит в Украину стартовал в среду, 8 декабря.

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Что именно Литва передала Украине

Согласно правительственным договоренностям, Литва передала украинским военным бронежилеты и баллистические пояса. Анушаускас объяснил, что это только первая часть помощи для ВСУ. Он подчеркнул, что борьба Украины – это также борьба Литвы. В рамках своего визита Министр встретился с литовскими воинами, которые служат в Украине.

"Цель литовской военной операции в Украине – подготовка инструкторов и воинских частей по программам западного образца. Наша цель – суверенная, свободная и стабильная Украина", – подчеркнул Анушаускас.



Министр с литовскими военными в Украине / Фото с твиттера Анушаускаса

Анушаускас встретился с Резниковым

Сам Анушаускас подчеркнул, что скопление российских войск у границ Украины создает серьезную военную угрозу. По его словам, Литва не может этого игнорировать. Чиновник отметил, что ему выпала честь впервые встретиться с новым министром обороны Алексеем Резниковым и выразить свою полную поддержку.

Литва всегда была нашим надежным партнером, оказывающим всеохватывающее содействие Украине. Прежде всего в политической, оборонной и дипломатической сферах,

– отметил Резников.

На странице официального твиттера Минобороны Литвы отметили, что политическое единство и практическая помощь ВСУ чрезвычайно важны, особенно на фоне угрозы вторжения России. "Вместе мы справимся с трудом", – подытожили в ведомстве.

Анушаускас посетил Украину с официальным визитом / Фото Минобороны Украины

Отметим, что на встрече 8 декабря украинский и литовский министры обороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Позже этот документ подпишет Грузия.