Литва переводит свои силы в состояние повышенной боевой готовности из-за мобилизации в россии

Литва не исключает любые возможные провокации со стороны россии. Поэтому сегодня в стране объявили режим повышенной боевой готовности.

После объявления частичной мобилизации в россии Литва перевела свои силы в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Литва хочет быть готовой к любым провокациям

Анушаускас пояснил, что мобилизация в россии будет проводиться и у литовских границ, то есть в Калининградской области. Поэтому силы быстрого реагирования Литвы решили перевести в состояние повышенной готовности.

Поскольку военная мобилизация россии также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны россии,

– сказал министр национальной обороны Литвы.

Путин пригрозил Западу во время "срочного обращения"

Во время своей речи 21 сентября путин начал старую песню о том, что злой Запад хочет ослабить и уничтожить россию. Также путину не нравятся разговоры о том, что есть шансы поделить россию на множество областей, которые будут враждовать между собой.

Диктатор подчеркнул, что если территориальной целостности россии что-то будет угрожать, он будет использовать все имеющиеся средства и если надо, то использует ядерное оружие. И это, убеждает путин, – не блеф.

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