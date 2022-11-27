Литва предоставляет Украине еще 2 миллиона евро для восстановления энергосистемы

За последние дни из Литвы в Украину прибыли 6 грузовиков со 114 трансформаторами. Это поможет быстрее восстанавливать энергосистему, атакованную россиянами.

Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он отметил, что Украина продолжит получать помощь для возобновления электроснабжения.

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"В общей сложности Литва намерена поставить 252 трансформатора. Литовские энергетические компании уже направили поддержку на 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины. Сейчас предоставляют еще 2 миллиона евро", – написал министр Анушаускас.

Литовцы собрали деньги для Украины

Граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на 3 морские дроны для ВСУ. Они придумали для них иронические названия: "Peace Дец", "Peace Да", "Peace Дюк".

"Русский черноморский флот – бойся. Беспилотники Peace прилетят незаметно", – написал журналист Андрюс Тапинас.

Обратите внимание – как Литва помогает Украине: смотрите видео

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