Литва "поочередно применяет санкции ЕС, – МИД о блокировании товаров в Калининград

В Литве ответили на угрозы России из-за блокады Калининградской области. МИД страны подчеркнул, что только выполняют санкции, которые ввел ЕС.

Об этом заявил глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис. По его словам, запрет транзита продукции из черных металлов (в том числе стали) между основной территорией России и Калининградской областью через Литву – это не решение Литвы, а следствие санкций Евросоюза.

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Литва не может перевозить российские товары

Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции сейчас касаются железной дороги, информирующих своих клиентов о том, что попавшие под санкции с 17 июня товары – это сталь. и другая продукция, изготовленная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской Комиссией,

– сказал Ландсбергис.

В Департамент таможни Литвы подчеркнули, что об этом запрете было известно еще с середины марта как часть четвертого пакета санкций Европейского Союза. По словам представителя таможни, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории страны.

Это только начало

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний и никаких дальнейших действий не предпринимаем", – сказала представительница Департамента таможни Лина Лауринайтете-Григене.

По ее словам, такой же запрет вступит в силу с 10 июля по цементу, алкоголю и другой продукции, с 10 августа – по углю и другим твердым ископаемым, с 5 декабря – российской нефти.

Реакция России

В России отреагировали на ограничения так, как они умеют – угрозами и истерикой. МИД России заявил , что страна оставляет за собой право на действия по защите своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит грузовой транзит в Калининград.

А Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина. Он сказал , что "это нарушение всех и вся", и назвал действия Литвы незаконными.

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