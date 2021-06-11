Руководитель Центра регистрации иностранцев в Пабраде Александрас Кисловас заявил, что создание такого городка необходимо. Центр принимает новых людей, которым нужно предоставить жилье.
Заметьте Люди массово бегут из Беларуси: Литва заявила об усилении охраны границы
Нам будет необходим палаточный городок для иностранцев, которых принимают в наш центр, поскольку здания, инфраструктура и помещения для проживания не появятся магическим образом за день или два,
– подчеркнул Кисловас.
Он также отметил, что эти палатки будут существенно отличаться от туристических. Там будет вентиляция, кондиционирование и обогрев.
В то же время в этих палатках власти постараются поселить наиболее уязвимых мигрантов. Обратят внимание на такие факторы: это один человек или семья с детьми, или одинокая мама.
Местные СМИ сообщают, что "по данным органов власти Литвы, режим в Минске может способствовать незаконной миграции через территорию Беларуси".
Что происходит в Литве
- В Литве рассказали, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси стали "беспрецедентными". В то же время пока Вильнюс еще может справиться с ситуацией.
- Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявил: "Литву избрали как мишень белорусского режима".
- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко уйти и дать покой своему народу.