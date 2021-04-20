Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Евросоюз должен уже обсуждать новые санкции против России. Не следует ждать, когда она пойдет в наступление против Украины.

Что заявили в Литве

Литовский министр призвал Россию воздержаться от эскалации на Востоке Украины. Об этом он заявил после видеоконференции руководителей МИД стран Евросоюза.

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Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения,

– заявил Ландсбергис.

Он отметил, что санкции против России нужно обсудить до пересечения "красных линий".

"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривали не только при пересечении "красных линий", то есть, когда атака уже началась физически. Тогда будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать", – объяснил чиновник.

Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо направить соответствующий сигнал. "Мы готовы говорить о секторальные санкции, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", – отметил Ландсбергис.

Обратите внимание! Ранее литовский министр вместе с другими балтийскими руководителями МИД срочно вылетал в Украину через российскую эскалацию у наших границ. Чиновники призвали Москву прекрати провокации и развеять беспокойство.

Главное о российских войсках у границы Украины

Россия стягивает свои войска по трем направлениям: возле границы, во временно оккупированном Донбассе и Крыму. Количество военной техники и личного состава является крупнейшим с 2015 года.

Вицепремьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что Евросоюз не отправит своих военных "защищать нас с автоматами". Однако он может усилить санкции против России, это также будет действенно.



Расположение русских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала