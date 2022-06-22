Литва расширила ограничения на перевозку грузов в Калининградскую область

Литва ввела новые ограничения на перевозку российских грузов по своей территории. В частности, теперь запрет касается и грузового, и автомобильного транзита подсанкционных товаров.

На границе Литвы с Беларусью литовские таможенники уже разворачивают автомобили. Поэтому на пункте пропуска Мядининкай образовалась большая очередь.

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Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому как и железнодорожные, эти грузы на сегодняшний день можно перевозить только по морю,

– заявили власти Калининграда.

Кстати, на 21 июня в очереди на границе в Литву стояли 330 автопоездов, а время ожидания пересечения составляло более 32 часов.

Литва запретила транзит российских товаров по своей территории: что известно

Еще 15 марта Евросоюз одобрил 4 пакета санкций против России за полномасштабную войну, которую и начала против Украины. Ограничения предусматривали запрет на импорт и транзит российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС. Эти правила вступили в силу только 17 июня.

Поскольку Литва является членом ЕС, она отказалась от транзита российских товаров по своей территории. 18 июня власти Калининграда заявили, что Литва не пропускает транзитные поезда с товарами. В Кремле сразу загорелось. Российские пропагандисты стали называть это "блокадой Калининграда". Традиционно российские власти взялись за угрозы. Мол, действия Вильнюса это "открыла провокация" и какое-то выдуманное нарушение. Россияне даже вызвали "на ковер" литовского посла.

Оккупанты говорят, что еще решают, как именно будут реагировать на ограничения, мол, теперь у них "развязаны руки". В то же время в министерстве иностранных дел Литвы отметили, что просто выполняют решение Евросоюза.

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Отметим, из-за отказа Литвы в транзите россияне решили военные учения в Калининградской области, то есть сразу у границы с Литвой. Так, 20 июня российские армейцы начали тренироваться стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения.

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