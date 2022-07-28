Украина получит от Латвии новый транш военной помощи

Правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Решение по этому вопросу принималось на внеочередном заседании Кабинета Министров в закрытом формате.

Об этом сообщил министр обороны Артис Пабрикс. В то же время в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана Украине.

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Как Латвия помогает Украине

В общей сложности Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму более 200 миллионов евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Ранее страна призвала усилить военную поддержку Украины и предоставить больше современного вооружения. В частности, речь идет о ракетных системах HIMARS. Соответствующий призыв прозвучал и от главы МИД Латвии Эдгара Рынкевича. Он отметил, что Украине нужно продолжать предоставлять РСЗО HIMARS. И желательно существенно увеличить их количество.

Глава министерства отметил, что в течение пяти месяцев Украина продолжает противостоять российской агрессии. И самое важное сейчас – поддерживать наше государство.

Вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну,

– подчеркнул Рынкевич.

Заметим, что в США не спешат предоставлять Украине достаточное количество HIMARS. Министр обороны Алексей Резников призвал передать нам 50 таких установок.

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