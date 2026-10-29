"До 7,5 тысяч ежегодно": Литва приняла решение о всеобщем призыве в армию

29 октября Рада по вопросам обороны Литвы утвердила обязательный призыв в армию с 2032 года. Ежегодно в ряды армии планируется привлекать около 7,5 тысяч новобранцев.

Как сообщает LRT, сроки проведения реформы были согласованы с учетом необходимости подготовить инфраструктуру для размещения новобранцев и обучить дополнительных инструкторов.

Что говорят в Литве о введении всеобщего призыва?

Мы решили, что всеобщий призыв будет введен с 2032 года,

– заявил президент Литвы Гитанас Науседа по завершении заседания Рады.

Глава государства подчеркнул, что выбранный срок является оптимальным, поскольку позволяет выделить необходимые финансовые ресурсы без ущерба для качества обучения.

Женщины и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в армии исключительно на добровольной основе.

Новые направления подготовки и требования

В настоящее время литовская армия ежегодно призывает чуть более 5 тысяч юношей. После перехода на всеобщий призыв этот показатель вырастет, однако с учетом состояния здоровья молодежи и демографической ситуации ежегодный набор составит примерно 7,5 тысячи человек.

Кроме того, Государственная Рада по вопросам обороны одобрила расширение вариантов военной службы. В частности, призывникам разрешат проходить подготовку операторов беспилотников, помогать Государственной пограничной службе или работать пожарными.

Подготовка к изменениям и предварительные дискуссии

Власти страны планируют сбалансировать базовую подготовку новобранцев с постоянным обновлением навыков военнослужащих запаса.

Ранее министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас и представители партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" предлагали ввести всеобщую воинскую повинность раньше – с 2030 года.

Напомним, Литва возобновила частичный военный призыв в 2015 году из-за роста региональных угроз после оккупации Россией Крыма. С тех пор формирование списков военнообязанных происходило по случайному принципу.

При этом угроза провокаций и гибридных атак со стороны России растет. В Литве в ночь на 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранится оборудование Starlink. Утром над страной заметили неизвестный беспилотник, который впоследствии упал в Пасвальском районе.

Премьер-министр Синкявичюс предполагает, что за попыткой поджога стоит Россия. Он связал инцидент с гибридной войной Москвы против европейских стран.