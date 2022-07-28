Науседа приехал не с пустыми руками: Литва выделяет 10 бронемашин и антидроны

Киев 28 июля посетил президент Литвы Гитанас Науседа. Политик приехал не с пустыми руками, а привез новый пакет военной помощи.

Да, Литва расширяет поддержку Украине. Об этом Науседа заявил во время на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, информирует 24 канал.

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Литва предоставит бронемашины и антидроны

Науседа заявил, что Литва предоставит Украине 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны. ВСУ нуждаются в таком вооружении.

Я тоже не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция и 10 бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве,

– подчеркнул глава Литвы.

Он добавил, что Литва никогда не позволит другим забыть о войне в Украине и устать. Науседа заверил, что страна будет прилагать все усилия, чтобы ответственные за преступления россияне были наказаны.

Кроме того, литовский президент призвал украинские власти не останавливаться на осуществлении реформ.

Литва первой пришла на помощь Украине

Зеленский поблагодарил Науседу за новый пакет помощи. Он отметил, что Литва с начала вторжения россии оказала Украине весомую оборонную поддержку. В частности, первые "Стингеры" Украина получила именно от литовских партнеров.

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