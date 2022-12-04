Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что война должна завершиться победой Украины.

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"Почему мы не присылаем Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны? Почему мы избегаем конкретики во время дебатов о членстве Украины в НАТО?" – спрашивает министр.

Переговоры будут подарком за убийства

Как отметил Ландсбергис, удивляет, что есть политики, которые считают реальным после войны вернуться к обычной работе. Они полагают, что 24 февраля было просто сбоем.

Тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству токсична. Это приводит к призывам прекратить войну путём переговоров, а не победой Украины. Некоторые даже предлагают территориальные уступки захватчикам,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что невозможно создать мировой порядок. По мнению министра, Россия не должна получать приглашения на мирные переговоры. Для оккупантов это станет наградой жестокого вторжения, оккупации и убийства.

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Требуется оружие

Ландсбергис считает, что Россия должна встретить поражение в поле боя. Чтобы добиться этого, нужно оружие. Иначе, как отметил министр, Кремль продолжит реализовывать свое империалистическое видение мира.

"В интересах Европы дать отпор и победить захватчика. После этого поражения необходимо создать новую систему на основе уроков предварительных ошибок", – написал Ландсбергис.

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