Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что война должна завершиться победой Украины.
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"Почему мы не присылаем Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны? Почему мы избегаем конкретики во время дебатов о членстве Украины в НАТО?" – спрашивает министр.
Переговоры будут подарком за убийства
Как отметил Ландсбергис, удивляет, что есть политики, которые считают реальным после войны вернуться к обычной работе. Они полагают, что 24 февраля было просто сбоем.
Тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству токсична. Это приводит к призывам прекратить войну путём переговоров, а не победой Украины. Некоторые даже предлагают территориальные уступки захватчикам,
– заявил министр.
Он подчеркнул, что невозможно создать мировой порядок. По мнению министра, Россия не должна получать приглашения на мирные переговоры. Для оккупантов это станет наградой жестокого вторжения, оккупации и убийства.
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Требуется оружие
Ландсбергис считает, что Россия должна встретить поражение в поле боя. Чтобы добиться этого, нужно оружие. Иначе, как отметил министр, Кремль продолжит реализовывать свое империалистическое видение мира.
"В интересах Европы дать отпор и победить захватчика. После этого поражения необходимо создать новую систему на основе уроков предварительных ошибок", – написал Ландсбергис.
Возможность переговоров с Россией: последние новости
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не демонстрирует готовность к переговорам. Она только усугубляет террор.
- Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко отметил, что любые войны заканчиваются переговорами, а не из-за них.
- По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия манипулирует с темой переговоров. Кремль требует "определенных уступок от НАТО", но не говорит о выводе войск из Украины.