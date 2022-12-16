Крупнейший контракт в истории: Литва закупит у США системы HIMARS на 495 миллионов долларов

Литва и США заключили контракт на закупку систем HIMARS. Предварительно говорится о сумме в размере 495 миллионов долларов.

Литва закупит 8 мобильных систем HIMARS. Также страна закупит несколько типов ракет. В частности, большой дальности, достигающих целей на расстоянии 300 километров.

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В Минобороны Литвы подчеркнули, что это огромный шаг.

Это огромный шаг для нашей армии. Это приобретение, коренным образом меняющее возможности литовской армии,

– говорится в сообщении.

Между тем, в Пентагоне похвалили Литву за значительные расходы на оборону.

HIMARS – предназначены для поражения, в частности:

районов сосредоточения артиллерийских систем;

средств ПВО и огневой поддержки;

грузового транспорта;

боевых машин;

бронетранспортеров.

Теперь HIMARS будут у 3 странах Балтии, а также Польша.

Литва передала Украине еще 2 гаубицы

Литва активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Арвидас Анушаускас – министр обороны страны – заявил, что Литва доставила Украине еще две отремонтированные самоходные гаубицы PzH2000. Кроме того, страна предоставит боеприпасы.