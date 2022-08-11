В Сейме Литвы предлагают лишать иностранцев гражданства за поддержку россии
Источник:LRT
В Литве был подготовлен проект с поправками закона о гражданстве. Люди, поддерживающие угрожающую другим страну оккупантов, будут терять литовские паспорта.
Такую инициативу подготовили члены Сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Законопроект планируется зарегистрировать 11 августа.
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"Есть 6 случаев лишения гражданства Литвы, однако нет такого, который предусматривал бы механизм лишения гражданства человека, гражданина другой страны, получившего литовское гражданство в виде исключения, если он поддерживает агрессоров и так представляет угрозу Литве, региону и союзникам", – отметили в пояснительной записке законопроекта
Причина для изменения закона
Политики, предложившие поправки в закон, считают, что это необходимо "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угрозы Литве, а также всему региону". Указали – действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.
Кстати россияне ненавидят Польшу и Литву, они могут вернуть туда оружие, – Ступак.
Поводом для изменений в закон стала история, когда фигуристка Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в виде исключения. Впоследствии она с мужем приняла участие в шоу-программе, организованной супругой Дмитрия Пескова в Сочи.
Президент Гитанаса Науседа забрал у них литовские государственные награды. Теперь семья фигуристки живет в России.
Остановка выдачи виз
Президент Владимир Зеленский призвал мир изолировать россиян. Граждан страны-террористки уже не хотят видеть в ряде стран.
Визы не будут выдавать (или частично ограничили выдачу) в таких государствах:
- Бельгия;
- Болгария;
- Дания;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Словакия;
- Таиланд;
- Финляндия;
- Чехия;
- Япония.
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