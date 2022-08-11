В Сейме Литвы предлагают лишать иностранцев гражданства за поддержку россии

В Литве был подготовлен проект с поправками закона о гражданстве. Люди, поддерживающие угрожающую другим страну оккупантов, будут терять литовские паспорта.

Такую инициативу подготовили члены Сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Законопроект планируется зарегистрировать 11 августа.

На тему Данилов прокомментировал возможность лишения гражданства за поддержку войны

"Есть 6 случаев лишения гражданства Литвы, однако нет такого, который предусматривал бы механизм лишения гражданства человека, гражданина другой страны, получившего литовское гражданство в виде исключения, если он поддерживает агрессоров и так представляет угрозу Литве, региону и союзникам", – отметили в пояснительной записке законопроекта

Причина для изменения закона

Политики, предложившие поправки в закон, считают, что это необходимо "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угрозы Литве, а также всему региону". Указали – действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.

Кстати россияне ненавидят Польшу и Литву, они могут вернуть туда оружие, – Ступак.

Поводом для изменений в закон стала история, когда фигуристка Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в виде исключения. Впоследствии она с мужем приняла участие в шоу-программе, организованной супругой Дмитрия Пескова в Сочи.

Президент Гитанаса Науседа забрал у них литовские государственные награды. Теперь семья фигуристки живет в России.

Остановка выдачи виз

Президент Владимир Зеленский призвал мир изолировать россиян. Граждан страны-террористки уже не хотят видеть в ряде стран.

Визы не будут выдавать (или частично ограничили выдачу) в таких государствах:

Бельгия;

Болгария;

Дания;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Мальта;

Нидерланды;

Норвегия;

Словакия;

Таиланд;

Финляндия;

Чехия;

Япония.

Обратите внимание – ситуация Литвы с Калининградом: смотрите видео