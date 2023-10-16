Сообщается, что задержанные не были гражданами Литвы, ни украинцами. Причины такого действия пока неизвестны.

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Надругательство над государственным символом

Полиция Литвы сообщает, что в Вильнюсе четыре человека несли флаг Украины, после чего решили выбросить его в свалку. Они положили его в урну древком вверх и, плюнув на него, ушли. Этот инцидент снял на видео местный, после чего сообщил об этом правоохранителям.

Злоумышленников удалось задержать – ими оказались трое мужчин и одна женщина. Мужчины в это время находились в состоянии алкогольного опьянения, женщина была трезвой. Полиция выяснила, что три из компании были гражданами Венгрии, а еще один присутствовавший был немцем.

Мотивы и намерения правонарушителей неизвестны. Открыто уголовное производство по факту надругательства над государственным символом иностранного государства. Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

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