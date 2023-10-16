Сообщается, что задержанные не были гражданами Литвы, ни украинцами. Причины такого действия пока неизвестны.
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Надругательство над государственным символом
Полиция Литвы сообщает, что в Вильнюсе четыре человека несли флаг Украины, после чего решили выбросить его в свалку. Они положили его в урну древком вверх и, плюнув на него, ушли. Этот инцидент снял на видео местный, после чего сообщил об этом правоохранителям.
Злоумышленников удалось задержать – ими оказались трое мужчин и одна женщина. Мужчины в это время находились в состоянии алкогольного опьянения, женщина была трезвой. Полиция выяснила, что три из компании были гражданами Венгрии, а еще один присутствовавший был немцем.
Мотивы и намерения правонарушителей неизвестны. Открыто уголовное производство по факту надругательства над государственным символом иностранного государства. Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.
Другие факты осквернения
- В Одесской области подростки танцевали на Аллее Славы погибшим героям, снимая все это на видео. Полиция нашла нарушителей и пригласила их вместе с родителями в отделение. В отношении двух девушек открыли производство, а также полиция решила проверить факт продажи алкоголя несовершеннолетним.
- В Ровенской области женщина украла букет роз из могилы военного, когда наведывалась к своему свекре. Эти цветы женщина захотела подарить невестке в день рождения.
- Из могилы легендарного пилота "Джуса" украли шевроны, оставившие собратья. Девушка погибшего лётчика попросила вернуть их, а взамен пообещала дать что-то несколько ценнее.