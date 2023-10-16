Повідомляється, що затримані не були ні громадянами Литви, ні українцями. Причини такої дії наразі невідомі.
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Наруга над державним символом
Поліція Литви повідомляє, що у Вільнюсі четверо осіб несли прапор України, після чого вирішили викинути його до смітника. Вони поклали його в урну древком догори і, плюнувши на нього, пішли геть. Цей інцидент зняв на відео місцевий, після чого повідомив про це правоохоронцям.
Зловмисників вдалося затримати – ними виявилися троє чоловіків та одна жінка. Чоловіки у цей час перебували у стані алкогольного сп'яніння, жінка ж була тверезою. Поліція з'ясувала, що троє з компанії були громадянами Угорщини, а ще один присутній був німцем.
Мотиви та наміри правопорушників невідомі. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом іноземної держави. Затриманим загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.
Інші факти осквернення
- На Одещині підлітки танцювали на Алеї Слави загиблим героям, знімаючи це все на відео. Поліція знайшла порушників та запросила їх разом з батьками до відділку. Щодо двох дівчат відкрили провадження, а також поліція вирішила перевірити факт продажу алкоголю неповнолітнім.
- На Рівненщині жінка вкрала букет троянд з могили військового, коли навідувалася до свого свекра. Ці квіти жінка захотіла подарувати невістці на день народження.
- З могили легендарного пілота "Джуса" вкрали шеврони, які залишили побратими. Дівчина загиблого льотчика попросила повернути їх, а взамін пообіцяла дати дещо цінніше.