В Литве открыли представительство Тайваня – Китай отреагировал
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В Литве с 18 ноября начало работу представительство Тайваня – самоуправляющегося острова, который Китай считает своей территорией. Из-за этого правительство последней решило снизить дипломатическое представительство в стране.
В Китае убеждены, что открытие представительства Тайваня в Литве является нарушением территориальной целостности. Поэтому правительство страны выразило протест и решило снизить китайско-литовские дипломатические отношения.
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Посла Китая в Литве не будет
Открытое в Вильнюсе представительство Тайваня выполняет не дипломатические функций, а консульские. Однако в Китае возмущены этой ситуацией, поэтому решили снизить дипломатические отношения с первого ранга (посол) до третьего (поверенный в делах).
Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение снизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах,
– заявили в МИД Китая.
В Китае свои действия обосновали необходимостью защиты своего суверенитета.
В то же время в Литве выразили надежду открыть свое представительство в Тайване уже в начале 2022 года.
Конфликт Тайваня и Китая: главное
- После провозглашения Китайской Народной Республики коммунистами в стране началась гражданская война с правительством Республики Китай. Последняя потерпела поражение. Из-за этого правительство Республики Китай переехало на остров Тайвань.
- Действующее правительство Китая считает Тайвань своей территорией. Республику Китай признают 19 стран мира, однако именно КНР является членом ООН.
- Коммунистическое правительство Китая заявило о готовности применить силу для возвращения Тайваня и прилегающих островов под свой контроль.