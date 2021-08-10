В Литве протестуют из-за ограничений для невакцинированных: требуют отставки парламента – фото
Источник:Delfi
У здания парламента Литвы 10 августа проходит акция протеста. Около 5 тысяч активистов выступают против ограничений для непривитых от COVID-19 граждан.
Что известно о протесте в Литве
По данным полиции, акция проходит спокойно. Никаких инцидентов или столкновений не было.
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Одному из протестующих стало плохо, поэтому к зданию парламента вызвали скорую помощь.
Причина протеста
Люди возмущаются из-за того, что чиновники хотят сделать вакцинацию обязательной. Так, Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию для учителей, медиков и социальных работников. Если сотрудники не привьются до 1 октября, то работодатели смогут их уволить.
Люди требуют отставки парламента
Демонстранты поставили стилизованную виселицу, а возле сцены рядом с библиотекой – бутафорскую колючую проволоку. Участники акции пытались привлечь внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Они скандировали: "Парламент – прочь!".
Протестующие поставили виселицу / Фото Delfi
Колючая проволока возле парламента Литвы / Фото Delfi
Кроме отказа от законопроекта об обязательной вакцинации, протестующие требуют:
- отменить тестирование на коронавирус,
- отказаться от "паспорта возможностей",
- прекратить режим чрезвычайной ситуации.
В Литве люди протестуют из-за ограничений для невакцинированных / Фото Delfi
Ситуация с коронавирусом в Литве
- По данным Worldometers, по состоянию на 10 августа COVID-19 в стране подхватили 286 тысяч человек, что составляет 10% от всего населения. Известно, что выздоровела уже 271 тысяча, а 4 433 больных умерли.
- В то же время более 1,3 миллиона граждан Литвы уже вакцинировали хотя бы одной дозой.