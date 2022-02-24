Литва отреагировала на официальное введение русской армии на территорию Украины и начало официальной войны.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий
Литва вводит ЧС
Президент Литвы Гитанас Науседа вводит в стране чрезвычайное положение в связи с вторжением войск России на украинскую землю. После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение примет Сейм на внеочередной сессии.
Военное положение в Украине
- Утром 24 февраля государство-агрессор напало на Украину. С 5:00 начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины.
- Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов.