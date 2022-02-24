Литва відреагувала на офіційне введення російської армії на територію України та початок офіційної війни.
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Литва запроваджує НС
Президент Литви Гітанас Науседа запроваджує в країні надзвичайний стан у зв'язку із вторгненням військ Росії на українську землю. Після засідання Держради з оборони він повідомив, що це рішення ухвалить Сейм на позачерговій сесії.
Воєнний стан в Україні
- Вранці 24 лютого держава-агресорка напала на Україну. З 5:00 почались обстріли стратегічних об'єктів майже в усіх регіонах України.
- Верховна Рада ввела у країні воєнний стан. За це проголосували 300 нардепів.