Литва відреагувала на офіційне введення російської армії на територію України та початок офіційної війни.

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Литва запроваджує НС

Президент Литви Гітанас Науседа запроваджує в країні надзвичайний стан у зв'язку із вторгненням військ Росії на українську землю. Після засідання Держради з оборони він повідомив, що це рішення ухвалить Сейм на позачерговій сесії.

Воєнний стан в Україні

Вранці 24 лютого держава-агресорка напала на Україну. З 5:00 почались обстріли стратегічних об'єктів майже в усіх регіонах України.

Верховна Рада ввела у країні воєнний стан. За це проголосували 300 нардепів.

Важливо! Збройні сили дають відсіч всім атакам Росії. Армія ворога зазнає втрат. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас всіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!