Сверхмощный взрыв в порту Бейрута оставил после себя тысячи раненых, поврежденный город, угрозу голода и людей, которым теперь негде жить.

Бейрут после катастрофы

На следующий день после взрыва Бейрут вышел на протест, требуя справедливости, наказания виновных за трагедию и отставки всего политического класса страны. Первые сутки противостояния получились очень горячими: более 700 раненых, временно захвачены Министерства иностранных дел, экономики и экологии.

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Также протестующие вошли в Ассоциацию банков Ливана. Более 150 человек попали в больницу, но еще больше продолжали агрессивно протестовать, снова собирая разные предметы, камни и все, что можно бросить в копов. 24 канал разобрал последствия сложной ситуации в стране.

После того, как стало ясно, что полиция не справляется, к действию призвали армию. Военные начали бить людей. Пострадали участники акции протеста, журналисты и даже правозащитники, освещавшие события.

Дышать было трудно из-за рекордного количества задействованного слезоточивого газа. Силы безопасности планировали задействовать пожарных как водометы, но получили отказ от самого губернатора Бейрута –пожарные будут выезжать только на задание.

"Мы пережили взрыв только для слез", – сказал один ливанец CNN, держа во рту лук для облегчения действия газа.

Главной реакцией власти, кроме силового разгона, стало объявление премьер-министром Диабом желания провести досрочные парламентские выборы. Центральная часть города частично оказалась в огне.

Протестующие подожгли дом, где находились министерства экономики и экологии, выбросив оттуда документы. МИД Ливана на некоторое время стал "штабом революции", пока армия оттуда всех не выгнала. У площади Неджмех, где стоит парламент страны, попытались возвести баррикады.

Бейрут в протестах после взрыва / Фото Seychelles News Agency

Мы в беде, потому что с одной стороны горят здания. С другой – если они приедут, машину используют с той или другой стороны, пожарных могут ранить, – признался CNN губернатор города Марван Аббуд.

Пожарная служба уже потеряла 10 человек, которых направили в порт прямо перед взрывом селитры.

Ливан и политические игры

Несколько депутатов и министров сложили мандаты, ожидается, что само правительство Несколько депутатов и министров сложили мандаты, ожидается, что само правительство перейдет к статусу "и. о.". Возможно, парламент не пойдет на новые выборы, а просто назначит нового премьера из своих рядов. В политических кругах говорят, что перевыборы сейчас бросят страну в еще больший хаос, в котором элиты смогут перегруппироваться (потому что хаос, как говорил Петир Бейлиш в "Игре Престолов", это лестница – 24).

Правительство на полгода или " проклятое кресло"

Крылатая фраза из культового сериала Мем Medium

Сам нынешний Кабмин Ливана пришел к власти после январских массовых протестов из-за коррупции, высоких налогов, безработицы, плохой экономики и инфраструктуры. Наверху этого всего – разделенный верой, сектами и внешней поддержкой политический класс Ливана, не способный объединиться. Яркий пример: президент Мишель Аун отказался от независимого международного расследования взрыва.

Премьер Диаб планировал реформы со своими "технократами". Но этого не произошло, а ситуация стала лишь хуже, когда пришла пандемия. Новый премьер станет третьим, кто сядет в это "проклятое кресло", и ему сразу придется решать несколько глобальных вызовов: нехватка пищи, разрушенная столица, эпидемия коронавирус, банковский кризис, инфляция. Элементарные услуги, как то электричество, дренажная система, вывоз мусора, могут не предоставляться, есть проблема с чистой питьевой водой.

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На протестах даже были сооружены фейковые виселицы, где повесили фигуры политиков, включая лидера "Хезболлы" Насраллу и экс-главы правительства Саада Харири. Собственно, на этом самом месте 100 лет назад казнили активистов восстания против Османов (откуда площадь и получила свое название – 24).

Смена лиц не решит всех проблем Ливана: несмотря на технократию, министров контролирует парамилитарная организация "Хезболла". Кстати, во время акции на Площади Мучеников ливанцы кричали, что "Хизбалла" – террористы (технически оно так и есть в некоторых странах мира – 24).

Не давайте деньги политикам: как будут восстанавливать Ливан

От протестов перейдем к теме восстановления города и страны в целом.

Пока цифры не особо радуют: 75% ливанцев нуждаются в помощи, 33% без работы, а 15% – 1 млн человек из шести – за чертой бедности. ООН предупреждает, что стране грозит гуманитарный кризис. Уничтоженный порт прервет цепи поставок пищи (Ливан на 80-90% зависит от импорта почти полностью – 24).

Что касается уровня удовлетворения жизнью, то Ливан стоит между Афганом и Зимбабве. 500 коек потеряны, поэтому можно ожидать ухудшения ситуации с COVID-19. ВОЗ требует 15 млн долларов на экстренные нужды Ливана. Взрыв уничтожил 17 контейнеров запасов, которые были доставлены ранее.

Правительства Запада и соседи Ливана на специальной конференции собрали примерно 300 млн долларов помощи. Но сами жители Ливана открыто подчеркивали: не давайте деньги правительству и политикам, потому что они будут украдены. Еврокомиссия предоставит в целом 74 млн долларов, Франция – 59 млн, Катар – 50 млн, 41 млн придут из Кувейта.

Далее идут меньшие суммы: 46 млн вместе от Дании и Германии, 5 млн от соседей с Кипра и от канадцев. США пообещала докинуть еще 17 млн. Все суммы пойдут через ООН, международные организации и общественные организации. Правительство Ливана исключено.

Макрон во время донорской конференции по Ливану / Фото Middle East Online

Председательствовал на виртуальном мероприятии президент Франции Эмануэль Макрон. Собственно, не так уж и давно Ливан был под протекторатом Франции (1920-1946 гг. – 24 вместе с Сирией). Во время его визита в Бейрут кое-кто из ливанцев призвал Макрона вернуть Ливан "под крыло". Также, присутствовали президент США Дональд Трамп, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, король Иордании Абдулла II, президент Египта Абдель Фатаг Аль Сиси. Организации были такие: Всемирный Банк, Красный Крест, МВФ, Лига арабских государств и уже упомянутые ООНовцы.

Страны-доноры подчеркнули отдельно: поддержка пойдет "напрямую населению Ливана" на здравоохранение, продовольственную безопасность, образование и жилье. Впрочем, деньги хоть и выдают людям, есть конкретный призыв и к властям Ливана, кто бы дальше это ни был.

Требования справедливые, но это сложный пункт – как раз реформ очень не хватает. Как мы видели выше, даже когда есть желание их делать, это довольно сложно.

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"Власть должна позволить международному сообществу эффективно действовать ради реконструкции Ливана", – заявил Макрон. Основными отраслями указаны: энергетическая, государственные закупки, аудит центробанка и финсектор.

Ливан должен серьезно реформировать свои финансы / Фото Al-Jazeera

Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила свои требования:

восстановление платежеспособности со стороны госфинансов (Ливан не заплатил по евробондам 1,2 млрд долларов США и объявил дефолт – 24);

надежность финсистемы;

временные гарантии остановки оттока капитала (острая проблема, потому что из-за коррупции миллиарды долларов утекают из Ливана).

Кстати, сам уничтоженный порт в Бейруте называли не иначе как "пещера Али Бабы и 40 разбойников", рассказал в статье журналист Al-Jazeera. Государственные предприятия должны серьезно снизить расходы, добавила глава Фонда. Без порта Бейрута есть угроза голода, заявила спикер World Food Programme Элизабет Бирс, потому что цены будут высоковаты для многих. Они прислали 5000 посылок с едой.

Программа МВФ и других международных доноров остановлена, потому что существенного прогресса нет до сих пор. И для Парижа это уже пятая донорская конференция по Ливану за 20 лет! На них было обещано 20 млрд долларов за изменения, но мы знаем, что "улучшения" не произошло.

Ливанцы очень скептически относятся к тому, что новое правительство что-то изменит без демонтажа всей политической системы. Между тем, страдания нации на коленях продолжаются.