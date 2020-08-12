Надпотужний вибух у порту Бейруту залишив по собі тисячі поранених, пошкоджене місто, загрозу голоду та людей, яким тепер немає, де жити.

Бейрут після катастрофи

На наступний день після вибуху Бейрут вийшов на протест, вимагаючи справедливості, покарання винних за трагедію та відставки всього політичного класу країни. Перша доба протистояння вийшла дуже гарячою: понад 700 поранених, тимчасово захоплені міністерства закордонних справ, економіки та екології.

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Також протестувальники увійшли до асоціації банків Лівану. Більш, ніж 150 людей потрапили до лікарні, але ще більше продовжували агресивно протестувати, знову збираючи речі, каміння та все, що можна кинути у копів. 24 канал розібрав наслідки складної ситуації у країні.

Після того, як стало ясно, що поліція не справляється, до дії закликали армію. Військові почали бити людей. Постраждали учасники акції протесту, журналісти і навіть правозахисники, які висвітлювали події.

Дихати було важко через рекордну кількість задіяного сльозогінного газу. Сили безпеки планували задіяти пожежників як водомети, але отримали відмовау від самого губернатора Бейруту –пожежники будуть виїжджати лише на завдання.

"Ми пережили вибух лише для сліз", – сказав один ліванець CNN, тримаючи у роті цибулю для полегшення дії газу.

Головною реакцією влади, окрім силового розгону, стало оголошення прем'єр-міністром Діабом бажання провести дострокові парламентські вибори. Центральна частина міста частково опинилася у вогні.

Протестуючі підпалили будинок, де знаходилися міністерства економіки та екології, викинувши звідти документи. МЗС Лівану на деякий час стало "штабом революції", поки армія звідти всіх не вигнала. Біля площі Неджмех, де стоїть парламент країни, спробували звести барикади.

Бейрут у протестах після вибуху / Фото Seychelles News Agency

Ми в біді, бо з одного боку, палають будівлі. З іншого – якщо вони приїдуть, машину використають з того чи іншого боку, вогнеборців можуть поранити, – зізнався CNN губернатор міста Марван Аббуд.

Пожежна служба вже втратила 10 людей, яких направили до порту прямо перед вибухом селітри.

Ліван та політичні ігри Кілька депутатів та міністрів склали мандати, очікується, що сам уряд Кілька депутатів та міністрів склали мандати, очікується, що сам уряд перейде до статусу "в.о." Можливо, парламент не піде на нові вибори, а просто призначить нового прем'єра зі своїх лав. У політичних колах кажуть, що перевибори зараз кинуть країну у ще більший хаос, у якому еліти зможуть перегрупуватися (бо хаос, як казав Петір Бейліш у "Грі Престолів", це драбина – 24).

Уряд на півроку або "прокляте крісло"

Крилата фраза з культового серіалу / Мем Medium

Сам нинішний Кабмін Лівану прийшов до влади після січневих масових протестів через корупцію, високі податки, безробіття, погану економіку та інфраструктуру. Нагорі цього всього –розділений вірою, сектами та зовнішньою підтримкою політичний клас Лівану, що не здатен об'єднатися. Яскравий приклад: президент Мішель Аун відмовився від незалежного міжнародного розслідування вибуху.

Прем'єр Діаб планував реформи зі своїми "технократами". Але цього не сталося, а ситуація стала лише гіршою, коли прийшовла пандемія. Новий прем'єр стане третім, хто сяде у це "прокляте крісло" і йому відразу доведеться вирішувати кілька глобальних викликів: нестача їжі, зруйнована столиця, епідемія коронавірусу, банківська криза, інфляція. Елементарні послуги, як-то електрика, дренажна система, вивезення сміття можуть не надаватися, є проблема з чистою питною водою.

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На протестах навіть були споруджені фейкові шибениці, де повісили фігури політиків, включаючи лідера "Хезболли" Насраллу та ексочільника уряду Саада Харірі. Власне, на цьому самому місці 100 років тому стратили активістів повстання проти Османів (звідки площа і отримала свою назву – 24).

Зміна облич не вирішить всіх проблем Лівану: незважаючи на технократію, міністрів контролює парамілітарна організація "Хезболла". До речі, під час акції на Площі Мучеників, ліванці кричали, що "Хезболла" – терористи (технічно воно так і є у деяких країнах світу – 24).

Не давайте гроші політикам: як будуть відновлювати Ліван

Від протестів перейдемо до теми відновлення міста та країни в цілому.

Поки що цифри не особливо радують: 75% ліванців потребують допомоги, 33% без роботи, а 15% – 1 млн людей з шести – за межею бідності. ООН попереджає, що країні загрожує гуманітарна криза. Знищений порт перерве ланцюги поставок їжі (Ліван на 80-90% залежить від імпорту майже всього – 24).

Щодо рівня задоволення життям, то Ліван стоїть між Афганом та Зімбабве. 500 ліжок втрачено, тож можна очікувати погіршення ситуацїі з COVID-19. ВООЗ вимагає 15 млн доларів на екстренні потреби Лівану. Вибух знищив 17 контейнерів запасів, які були доставлені раніше.

Уряди Заходу та сусіди Лівану на спеціальній конференції зібрали приблизно 300 млн доларів допомоги. Але самі жителі Лівану відкрито наголошували: не давайте гроші уряду та політикам, бо вони будуть вкрадені. Єврокомісія надасть разом 74 млн доларів, Франція – 59 млн, Катар – 50 млн, 41 млн прийде з Кувейту.

Далі йдуть менші суми: 46 млн разом від Данії та Німеччини, 5 млн від сусідів з Кіпру та від канадців. США пообіцяла докинути ще 17 млн. Всі суми підуть через ООН, міжнародні організації та громадські організації. Уряд Лівану виключений.

Макрон під час донорської конференції щодо Лівану / Фото Middle East Online

Головував на віртуальному заході президент Франції Емануель Макрон. Власне, не так вже й давно Ліван був під протекторатом Франції (1920-1946 рр. – 24 разом з Сирією). Під час візиту до Бейруту, дехто з ліванців закликав Макрона повернути Ліван "під крило". Також, були присутні президент США Дональд Трамп, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, король Йорданії Абдулла II, президент Єгипту Абдель Фатаг Аль Сісі. Організації були такі: Світовий Банк, Червоний Хрест, МВФ, Ліга арабських держав та вже згадані ООНівці.

Країни-донори наголосили окремо: підтримка піде "напряму населенню Лівану" для охорони здоров'я, продовольчу безпеку, освіти та житла. Втім, гроші хоч і видають людям, є конкретний заклик і до влади Лівану, хто б далі це не був.

Вимоги справедливі, але це складний пункт – якраз реформ дуже не вистачає. Як ми бачили вище, навіть коли є бажання їх робити, це доволі складно.

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"Влада має дозволити міжнародному співтовариству ефективно діяти заради реконструкції Лівану", – заявив Макрон. Основними галузями вказано: енергетичну, державних закупівель, аудит центробанку та фінсектору.

Ліван має серйозно реформувати свої фінанси / Фото Al-Jazeera

Голова МВФ Кристаліна Георгієва додала свої вимоги: відновлення платоспроможності з боку держфінансів (Ліван не заплатив по євробондам 1,2 млрд доларів США та оголосив дефолт – 24);

надійність фінсистеми;

тимчасові гарантії зупинки відтоку капіталу (гостра проблема, бо через корупцію мільярди доларів витікають з Лівану).

До речі, сам знищений порт в Бейруті називали не інакше як "печера Алі Баби та 40 розбійників", розповів у статті журналіст Al-Jazeera. Державні підприємства, до речі, мають серйозно знизити витрати, додала голова Фонду. Без порту Бейруту є загроза голоду, заявила спікерка World Food Programme Елізабет Бірс, бо ціни будуть зависокі для багатьох. Вони надіслали 5000 посилок з їжею.

Программа МВФ та інших міжнародних донорів зупинена, бо суттєвого прогресу немає досі. І для Парижу це вже п'ята донорська конференція по Лівану за 20 років! на них було обіцяно 20 млрд доларів за зміни, але ми знаємо, що "покращення" не сталося.

Ліванці дуже скептично ставляться до того, що новий уряд щось змінить без демонтажу всієї політичної системи. Тим часом, страждання нації на колінах продовжуються.