Ливан полностью остался без света, не хватает бензина, лекарств и питьевой воды

В Ливане госкомпания EDL прекратила подавать электроэнергию из-за протестующих в стране. В то же время ливанцы недовольны перебоями с электричеством из-за недостатка топлива.

Компания полностью прекратила подавать электричество после нападения протестующих на распределительную станцию в Арамуне, чтобы повредить технику, которая там была. Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении.

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Что происходит в Ливане

Сбои поставок электричества связаны с финансовым кризисом в стране и сложностями с импортом нефти, которая необходима для электроснабжения.

В октябре 2021 года на некоторое время останавливали работу две крупнейшие электростанции в стране – "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". Из-за этого произошло полное отключение государственной сети, тогда электричество подали аж через сутки.

Также из-за острого финансово-экономического кризиса Ливан более полугода не может обеспечить топливом электростанции. Из-за этого почти все жители остаются без электроснабжения до 20 – 22 часов в день.

В стране также ощущается нехватка бензина, лекарств и даже питьевой воды.

Протесты в стране

В Бейруте 14 октября 2021 года вспыхнули столкновения во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль".

Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 6 человек. По данным СМИ, еще 60 человек пострадали.

Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", организовавшие акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.

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