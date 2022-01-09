Компанія повністю припинила подавати електрику після нападу протестувальників на розподільну станцію в Арамуні, щоб пошкодити техніку, яка там була. Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні.

До теми Ліван залишився без світла через збої на найбільших електростанціях: шокуючі відео

Що відбувається у Лівані

Збої постачання електрики пов'язані з фінансовою кризою в країні і складнощами з імпортом нафти, яка необхідна для електропостачання.

У жовтні 2021 року на деякий час зупиняли роботу дві найбільші електростанції у країні – "Аль-Захрані" та "Дейр-Аммар". Через це сталося повне відключення державної мережі, тоді електрику подали аж за добу.

Також через гостру фінансово-економічну кризу Ліван понад пів року не може забезпечити паливом електростанції. Через це майже всі мешканці залишаються без електропостачання до 20 – 22 години на день.

У країні також відчувається брак бензину, ліків та навіть питної води.

Протести у країні

У Бейруті 14 жовтня 2021 року спалахнули сутички під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль".

Згодом почалась стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 6 людей. За даними ЗМІ, ще 60 людей постраждали.

Прихильники рухів "Хезболла" і "Амаль", які організували акцію, вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара. Саме він керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута.

Вас може зацікавити, що відбувалось в Лівані: дивіться відео