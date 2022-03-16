Ливан стал первой арабской страной, официально поддержавшей Украину и осудившей Россию

Первой арабской страной, поддержавшей Украину и осудившей Россию на фоне ее циничного вторжения на нашу землю, стал Ливан. Там наглядно показали отношение к Украине.

Ливан поддержал Украину

В знак солидарности с Украиной 15 марта известный ливанский музей Дворец Сюрсок в Бейруте подсветили цветами украинского флага, а также прозвучали строки Тараса Шевченко, переведенные на арабский язык.

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В мероприятии в поддержку Украины приняли участие послы Европейского Союза, Большой Семерки G7, Общество украинцев Ливана, Украинская школа имени Агантела Крымского и другие ливанские друзья Украины. Об этом рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Сегодня один из самых красивых музеев Ливана Дворец Сюрсюк оделся в сине-желтые одеяния. Здесь звучал на арабском языке Тарас Шевченко в переводе Михаила Нуайме… Все будет Украина!

– прокомментировал событие Игорь Осташ.

По словам посла, примеру Ливана последовали и другие арабские страны. Об этом говорят их голоса в поддержку Украины на сессии Генассамблеи ООН.

Игорь Осташ подчеркнул, что место для иллюминации было выбрано неслучайно. Оно является основным культурным центром православных ливанцев, и здесь любил гулять украинский историк Агатангел Крымский, который в свое время провел в Ливане 2 года.

"Ливан с Украиной! Слава Украине!", – подытожил посол.

Обращение посла Ливана в Украине Игоря Осташа: смотрите видео

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