Ліван підтримав Україну

На знак солідарності з Україною 15 березня відомий ліванський музей Палац Сюрсок у Бейруті підсвітили кольорами українського прапора, а крім того пролунали рядки Тараса Шевченка, перекладені на арабську мову.

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У заході на підтримку України взяли участь посли Європейського Союзу, Великої Сімки G7, Громада українців Лівану, Українська школа імені Агантела Кримського та інші ліванські друзі України. Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ.

Сьогодні один із найкрасивіших музеїв Лівану Палац Сюрсюк вдягнувся у синьо-жовті шати. Тут звучав арабською мовою Тарас Шевченко в перекладі Михаїла Нуайме… Все буде Україна!

– прокоментував подію Ігор Осташ.

За словами посла, прикладу Лівану послідували й інші арабські країни. Про це говорять їхні голоси на підтримку України на сесії Генасамблеї ООН.

Ігор Осташ наголосив, що місце для ілюмінації обрали невипадково. Воно є основним культурним центром православних ліванців, і саме тут любив гуляти український історик Агатангел Кримський, який свого часу провів у Лівані 2 роки.

"Ліван з Україною! Слава Україні!", – підсумував посол.

Звернення посла Лівану в Україні Ігора Осташа: дивіться відео



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