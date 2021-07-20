Люди в метро по шею в воде: мощный ливень затопил китайский Чжэнчжоу

Жители центральной части Китая 20 июля пострадали от наводнения, возникшего из-за обильных осадков. Непогода наделала бед в городе Чжэнчжоу, провинции Хэнань.

Из-за непогоды эвакуировали тысячи людей, движение транспорта парализовано, а рейсы пришлось отменить.

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Как пишут СМИ, в одном из районов города вода затопила станцию метро и поезд. Пассажиры в нем длительное время стояли по пояс в воде в ожидании спасателей. После информации об инциденте все станции метро в городе закрыли.

Достать людей из затопленного вагона получилось только в 20:35 по местному времени. Некоторые люди были в отчаянии и просили о помощи в соцсетях. На обнародованных в сети кадрах видно, что пассажиры метро стояли на сиденьях, чтобы иметь возможность дышать.

Власти сообщают об одном погибшем. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах человек умер. Также пропавшими без вести считают 2 человек.

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Какова сейчас ситуация в Китае

Ранее в провинции Хэнань, где проживает 94 миллиона человек, прошел необычно активный сезон дождей. Именно большое количество осадков и вызвало разрушительное наводнение. Всего в регионе эвакуировали более 10 тысяч человек. Однако, по прогнозу синоптиков, непогода не отступит. Дожди в регионе будут падать минимум до вечера 21 июля.

Непогода в Китае парализовала транспорт / Фото АР, The Guardian