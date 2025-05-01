Все из-за ливня: на улицах Киева затруднено движение транспорта
- 29 мая в Киеве из-за сильного ливня, грозу и град затопило улицы, что привело к осложнению движения транспорта.
- Укргидрометцентр предупредил, что опасные метеорологические явления по Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток.
В четверг, 29 мая, Киев накрыла непогода. Из-за сильного ливня, грозы и града на улицах столицы временно затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Читайте также Киев накрыла сильная гроза с градом: жуткие фото и видео непогоды в столице
В Киеве из-за ливня затопило улицы
29 мая Киев накрыла непогода – по городу прошли ливень, гроза и местами град. Из-за большого количества осадков были подтоплены отдельные участки дорог, что повлекло значительное осложнение движения транспорта.
Улицы Киева затопило после ливня: смотрите видео
Пользователи соцсетей сообщают о сильных пробках на ряде улиц.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что опасные метеорологические явления по Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток. В регионе также объявили І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили синоптики.
В столице затруднено движение транспорта: смотрите видео
Напомним, 29 мая непогода пришла не только в Киев. Грозы и ливни ожидаются также во Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях. Синоптики советуют украинцам соблюдать меры безопасности во время непогоды, в частности избегать парковки под деревьями и линиями электропередач.