Россияне в соцсетях делятся фото и видео последствий ливня. Об этом сообщает "24 Канал".

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Что происходит в Москве?

По словам очевидцев, из-за ливня затопило часть центра. На многочисленных кадрах видно, как тонут автомобили. В магазинах протекают крыши, из-за чего происходят наводнения.

В Москве тонут даже автобусы: смотрите видео

В некоторых местах из-за дождей начал вздуваться асфальт.

Российские дороги не выдерживают непогоды: смотрите видео

В столице страны-агрессора объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра достигала 17 метров в секунду.



Молния ударила в Останкинскую башню / Фото с пропагандистских каналов



Жители России публикуют фото непогоды / Фото с пропагандистских каналов

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