Одесса приняла эстафету от Киева: Южную Пальмиру также затапливает
Мощный ливень 15 июня пришел не только в столицу, Непогода накрыла также Одессу, где часть улиц во время дождя превратились в реки.
Кадры подтопленного города публикуют жители Одессы в соцсетях, передает 24 Канал.
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Непогода пришла в Одессу
Одесса приняла дождевую эстафету от Киева: во время дождя в городе затопило улицы, возле пляжей образовались дополнительные "водоемы", а люди местами были вынуждены лазить через заборы.
"Поплыл" также одесский проспект Шевченко. Судя по фото, улица фактически превратилась в сплошную реку, по которой пытались проехать автомобили.
Река на проспекте Шевченко / Фото: "Думская"
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в связи со значительным дождем все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
Обращаюсь к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять машины на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это затрудняет работу спецтехники и наших сотрудников,
– написал он.
Одессу затапливает после ливня 15 июня: смотрите видео
В Киеве из-за ливня сорвало асфальт из-за ливня
- Из-за значительного ливня 15 июня водоотводная система Киева не справилась. Особенно сильный потоп произошел на улице Антоновича. Там неподалеку от станции метро "Олимпийская" после ливня после ливня сорвало часть асфальта.
- По словам патрульной полиции, на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры движение транспорта было перекрыто. На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы.
- Впоследствии также стало известно, что на бульваре Николая Михновского автомобиль въехал в разрытую яму, которую залило дождем. По словам очевидцев, "скорой" на месте нет и с водителем якобы все в порядке.