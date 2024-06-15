Одесса приняла эстафету от Киева: Южную Пальмиру также затапливает

Мощный ливень 15 июня пришел не только в столицу, Непогода накрыла также Одессу, где часть улиц во время дождя превратились в реки.

Кадры подтопленного города публикуют жители Одессы в соцсетях, передает 24 Канал.

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Непогода пришла в Одессу

Одесса приняла дождевую эстафету от Киева: во время дождя в городе затопило улицы, возле пляжей образовались дополнительные "водоемы", а люди местами были вынуждены лазить через заборы.

"Поплыл" также одесский проспект Шевченко. Судя по фото, улица фактически превратилась в сплошную реку, по которой пытались проехать автомобили.

Река на проспекте Шевченко / Фото: "Думская"

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в связи со значительным дождем все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Обращаюсь к владельцам автомобилей с просьбой не оставлять машины на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это затрудняет работу спецтехники и наших сотрудников,

– написал он.

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