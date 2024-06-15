Кадри підтопленого міста публікують жителі Одеси в соцмережах, передає 24 Канал.
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Негода прийшла до Одеси
Одеса прийняла дощову естафету від Києва: під час дощу в місті затопило вулиці, біля пляжів утворилися додаткові "водойми", а люди місцями були вимушені лазити через паркани.
"Поплив" також одеський проспект Шевченка. Судячи з фото, вулиця фактично перетворилася на суцільну ріку, якою намагалися проїхати автомобілі.
Ріка на проспекті Шевченка / Фото: "Думська"
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у звʼязку зі значним дощем усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.
Звертаюсь до власників автомобілів з проханням не залишати машини на решітках дощоприймачів та в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки та наших співробітників,
– написав він.
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У Києві через зливу зірвало асфальт
- Через значну зливу 15 червня водовідвідна система Києва не впоралася. Особливо сильний потоп стався на вулиці Антоновича. Там неподалік від станції метро "Олімпійська" після зливи зірвало частину асфальту.
- За словами патрульної поліції, на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури рух транспорту був перекритий. На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби.
- Згодом також стало відомо, що на бульварі Миколи Міхновського автомобіль в'їхав у розриту яму, яку залило дощем. За словами очевидців, "швидкої" на місці немає і з водієм нібито все гаразд.