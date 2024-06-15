Кадри підтопленого міста публікують жителі Одеси в соцмережах, передає 24 Канал.

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Негода прийшла до Одеси

Одеса прийняла дощову естафету від Києва: під час дощу в місті затопило вулиці, біля пляжів утворилися додаткові "водойми", а люди місцями були вимушені лазити через паркани.

"Поплив" також одеський проспект Шевченка. Судячи з фото, вулиця фактично перетворилася на суцільну ріку, якою намагалися проїхати автомобілі.

Ріка на проспекті Шевченка / Фото: "Думська"

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у звʼязку зі значним дощем усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.

Звертаюсь до власників автомобілів з проханням не залишати машини на решітках дощоприймачів та в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки та наших співробітників,

– написав він.

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