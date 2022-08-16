Сильный ливень накрыл Одессу: несколько улиц ушли под воду

Погода в Украине продолжает демонстрировать выходки. Так, 16 августа Одессу накрыл сильный ливень. В результате несколько улиц ушли под воду, а общественный транспорт курсирует с изменениями.

В Украине все еще календарное лето, но погода готовит нас к началу осени и дождливому сезону. Так, одесситов сегодня, 16 августа, буквально накрыл сильный ливень.

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Вода затопила ряд улиц

В результате ливня под воду пошли улицы, расположенные вблизи Пересыпского моста. Там стояли правоохранители и разворачивали водителей, пытавшихся пересечь переправу. Кроме того, для проезда пока недоступны Приморская, Маловская, Церковная, а также Газовый переулок. Соответствующую информацию предоставили в мэрии города Одесса.

Известно, что затопления подверглись также улицам Черноморского Казачества, Атамана Головатого и Балковской.

Как выглядят улицы Одессы после мощного ливня: смотрите видео

На месте работают помпы на трех насосных станциях. С их помощью пытаются убрать избыток воды, который накопился в результате ливня. Кроме того, для облегчения стока воды коммунальщики сняли решетку дождеприемников. Поэтому нужно быть осторожными, чтобы не провалиться.

Всего над ликвидацией последствий работают 8 бригад, 24 единицы специальной техники, а также 311 сотрудников коммунальных служб. Известно, что вода на улицах, подвергшихся подтоплению, начинает сходить.

По состоянию на 13:08 вода спала на улице Балковской возле автовокзала. Ею уже можно спокойно передвигаться.

По улице Балковской уже можно свободно ехать: смотрите видео

Одесса превратилась в Венецию

На видео, которые местные жители начали распространять в сети, можно увидеть последствия мощного ливня. Автомобилям приходится буквально переплывать улицы, полностью заполненные водой. Очевидцы рассказывают, что машины стоят. А люди , которые решились перейти дорогу, проходят по колено в воде.

На улицах Одессы воды – по колено: смотрите видео

Изменилось движение общественного транспорта

В результате ливня пришлось внести определенные коррективы в движение транспорта в Одессе. Да, временно не будут курсировать:

трамвайные маршруты №1, 7,10,12,15,20,21,28;

троллейбусные маршруты №3 и 8.

Обратите внимание, если вам нужно будет воспользоваться ими для подбора. Также следите за актуальной информацией, которую сообщают местные власти.

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