24 Канал собрал детали.

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Какие последствия ливня в Одессе 22 июля?

Местные паблики сообщают, что в Одессе повалило деревья и затопило улицы. Всего в городе повалено 31 дерево.

Дождь и поваленные деревья в Одессе: смотрите видео

Интересно, что после ливня над городом взошла двойная радуга.

Последствия непогоды в Одессе / Фото из одесских телеграм-каналов

Кроме Одессы, непогода наделала беды в Ровно. Там люди шли по колено в воде, а машины – стояли по бампер.

А в Киеве прошла настоящая буря. В сети распространяют фото деревьев, которые упали на проезжую часть и заблокировали движение. Также местные паблики пишут, что ветер срывал крыши, светофоры и дорожные знаки. Упал даже строительный кран.

Киевпастранс информировал, что вода скопилась на путях и проезжей части трасс. Поэтому трамваи и троллейбусы задерживались. Также проезду мешали упавшие деревья,.