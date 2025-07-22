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Які наслідки зливи в Одесі 22 липня?

Місцеві пабліки повідомляють, що в Одесі повалило дерева та затопило вулиці. Загалом у місті повалено 31 дерево.

Дощ і повалені дерева в Одесі: дивіться відео

Цікаво, що після зливи над містом зійшла подвійна веселка.

Наслідки негоди в Одесі / Фото з одеських телеграм-каналів

Окрім Одеси, негода наробила лиха у Рівному. Там люди ішли по коліна у воді, а машини – стояли по бампер.

А у Києві пройшла справжня буря. У мережі поширюють фото дерев, які впали на проїжджу частину та заблокували рух. Також місцеві пабліки пишуть, що вітер зривав дахи, світлофори та дорожні знаки. Упав навіть будівельний кран.

Київпастранс інформував, що вода скупчилася на коліях і проїзній частині трас. Тому трамваї і тролейбуси затримувалися. Також проїзду заважали дерева, що впали.