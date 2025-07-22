Деталі зібрав 24 Канал.
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Що відомо про негоду в Рівному 22 липня?
Рівняни чули сильний грім, після чого пройшов дощ. На жаль, негода мала наслідки.
Грім і наслідки негоди в Рівному: дивіться відео
Після зливи авто у Рівному починають "пливти",
– пише "Рівне.Онлайн".
Затоплена вулиця в Рівному: дивіться відео
У коментарях люди зауважують, що на цій ділянці дороги "море" уже три десятки років.
На деяких вулицях рух узагалі паралізувало.
Машини по бампер стоять у воді після зливи в Рівному: дивіться відео
Вода по коліно,
– говорить жінка в одному з роликів.
Люди жартують, мовляв, ті, хто хотів на море, можуть скористатися моментом. А місцеві пабліки пишуть, що підтопило й автовокзал.
Рівняни йдуть по коліно у воді через вулицю: дивіться відео
Злива була не тільки в Рівному. Гроза пройшла у Києві, там навіть упав будівельний кран.