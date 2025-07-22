Детали собрал 24 Канал.
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Что известно о непогоде в Ровно 22 июля?
Жители слышали сильный гром, после чего прошел дождь. К сожалению, непогода имела последствия.
Гром и последствия непогоды в Ровно: смотрите видео
После ливня авто в Ровно начинают "плыть", после ливня
– пишет "Ровно.Онлайн".
Затопленная улица в Ровно: смотрите видео
В комментариях люди отмечают, что на этом участке дороги "море" уже три десятка лет.
На некоторых улицах движение вообще парализовало.
Машины по бампер стоят в воде после ливня в Ровно: смотрите видео
Вода по колено,
– говорит женщина в одном из роликов.
Люди шутят, мол, те, кто хотел на море, могут воспользоваться моментом. А местные паблики пишут, что подтопило и автовокзал.
Жители идут по колено в воде через улицу: смотрите видео
Ливень был не только в Ровно. Гроза прошла в Киеве, там даже упал строительный кран.