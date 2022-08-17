Одессу накрыла непогода: кратковременный дождь перерос в град, город плавает
Источник:"Думская"
Одессу 17 августа накрыл сильный ливень. Кроме дождя пошел град. Улицы затапливало.
В сети сообщают, что плывут ряд улиц: Балковская, Газовый переулок, улица Ильфа и Петрова, проспект Глушко. Проезд там перекрыли.
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В Одессе выпал град
Стихия бушует на западных и южных частях региона. Водителям в шутку советуют "не выплывать" из дома без необходимости.
Коммунальщики усиленно работают, пытаясь ликвидировать последствия непогоды.
Улицы затопило: видео
Показали видео, как в районе Седьмого километра трещит град. Его даже можно собрать в руку, как снежку.
Град в Одессе: смотрите видео
Остановили транспорт
- Из-за вызывавшего непогоду подтопления временно приостановили движение трамвая №20. Вместо него на линии работает автобус.
- Троллейбус №8 сначала ходил по улице Химической, а трамваи по 5 и 28 – сокращенным путем к Тираспольской площади.
- 15 трамвай временно не работает.
Впоследствии в городском совете Одессы сообщили, что трамваи №5 и №28 полностью возобновили работу. Также началось движение по проспекту Небесной сотни.
Движение затруднено: видео
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 18 августа, в Одессе тоже будут дожди с грозами. Температура воздуха будет достигать +25...+27 градусов. Однако уже 19 августа выйдет солнышко, в дожди отступят.
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