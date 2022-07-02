После мощного ливня Тернополь затопило: улицы превратились в реки, дерево раздавило автомобиль
Источник:телеграм Сергея Надала
Тернополь 2 июля накрыл мощный ливень, который превратил улицы в реки. Во многих частях города попадали деревья, из-за чего появились даже разбитые автомобили.
На улицы немедленно вышли все бригады коммунальщиков, начавших работать над устранением последствий непогоды. Подробно о событиях в городе рассказал его мэр Сергей Надал.
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Где разбило деревом автомобиль
Прежде всего глава города подчеркнул, что в результате этих событий, к счастью, никто не пострадал. В целом местным властям сразу после ливня стало известно о 5 поваленных деревьях.
В частности, на улице Замковой дерево сначала упало на линию порванной электропередачи, а затем приземлилось на легковой автомобиль. Также на улице Живова упавшее дерево повредило автомобиль.
Автомобиль, на который упало дерево / Фото с телеграма Сергея Надала
А на автодороге Р-43 были повалены сразу несколько деревьев. Между селом Черниховцы и городом Збараж они попадали на проезжую часть.
Последствия непогоды 2 июля / Фото с телеграма Сергея Надала
Автомобили "плавали" после ливня в Тернополе / Фото телеграма "Ху**вый Тернополь"
Что касается затопленных улиц, то в местных телеграмах сообщают, что "реки" были, в частности, на улицах:
- Живовой;
- Русской;
- Оболони.
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Тернополь после ливня глазами местных / Фото телеграма "Ху**вый Тернополь"
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