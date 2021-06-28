Мощные ливни в Гонконге и последствия торнадо в Чехии: как мир борется со стихией

В мире пытаются ликвидировать последствия стихии. Чехии причинил ущерб мощный торнадо, в то же время возле популярного турецкого курорта Мармарис вспыхнули лесные пожары.

Дым от пожарища был виден на побережье, где отдыхали туристы. Власти направили в регион дополнительные подразделения пожарных. На месте возгорания работало 6 вертолетов и около 10 единиц спецтехники.

К теме В Турции на популярном курорте возникла масштабный пожар: туристов эвакуируют

Один пожарный погиб, причины возгорания не установлены. В регионе больше недели держалась сухая и ветреная погода. Столбики термометров достигали +39 градусов по Цельсию, сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Впрочем, пока власть не планирует эвакуировать отдыхающих из Мармариса.

В Чехии возросло число жертв торнадо

В то же время в Центральной Европе продолжают разбираться с последствиями мощных торнадо. В зоне бедствия оказалась Южная Моравия, там накануне констатировали еще одну смерть. В больнице Брно от полученных травм скончалась девочка, которой было 2 года.

В Чехии оценили убытки от торнадо: смотрите видео

Общее число жертв торнадо – 6 человек. Стихия разрушила 7 поселков в регионе, более 1200 домов – разрушены. Мощный ветер срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и крушил линии электропередач. Более 120 тысяч жителей региона провели почти сутки без света. Причиненные торнадо ущерб власти оценили в 50 миллионов евро. Благотворители уже собрали несколько миллионов евро на помощь пострадавшим.

В Гонконге объявили высший уровень опасности

В Гонконге из-за мощных ливней власти объявили самый высокий, черный, уровень опасности. Разгул стихии привел к тому, что остановила свою работу Гонконгская биржа. Из-за подтопления не курсировал общественный транспорт, закрыты школы. Сложные погодные условия спровоцировали приостановление кампании вакцинации от COVID-19.

Обратите внимание В Гонконге после пожара утонули более 10 судов: фото, видео

За несколько часов в Гонконге выпало до 70 сантиметров осадков. На острове Лантау вылилось более 150 сантиметров воды. Из-за ливней там произошли оползни. Впрочем, уже через несколько часов дожди начали постепенно стихать. Власть снизила уровень опасности до среднего, оранжевого цвета.