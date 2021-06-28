Дим від згарища було видно на узбережжі, де відпочивали туристи. Влада направила в регіон додаткові підрозділи пожежників. На місці займання працювало 6 гелікоптерів і приблизно 10 одиниць спецтехніки.

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Один пожежник загинув, поки причини займання не встановлені. В регіоні понад тиждень трималася суха та вітряна погода. Стовпчики термометрів сягали +39 градусів за Цельсієм, сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню. Втім, поки влада не планує евакуювати відпочивальників з Мармарісу.

У Чехії зросла кількість жертв торнадо

Водночас у Центральній Європі продовжують розбиратися з наслідками проходження потужних торнадо. В зоні лиха опинилася Південна Моравія, там напередодні констатували ще одну смерть. В лікарні Брно від отриманих травм померла дівчинка, якій було 2 роки.

У Чехії оцінили збитки від торнадо: дивіться відео

Загальна кількість жертв торнадо – 6 людей. Стихія зруйнувала 7 селищ в регіоні, понад 1200 будинків – потрощені. Потужний вітер зривав дахи з будинків, виривав з корінням дерева та трощив лінії електропередач. Понад 120 тисяч жителів регіону провели майже добу без світла. Завдані торнадо збитки влада оцінила у 50 мільйонів євро. Благодійники вже зібрали кілька мільйонів євро на допомогу потерпілим.

У Гонконгу оголосили найвищий рівень небезпеки

У Гонконгу через потужні зливи влада оголосила найвищий, чорний, рівень небезпеки. Розгул стихії призвів до того, що зупинила свою роботу Гонконзька біржа. Через підтоплення не курсував громадський транспорт, зачинені школи. Складні погодні умови спровокували призупинення кампанії вакцинації від COVID-19.

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За кілька годин у Гонконгу випало до 70 сантиметрів опадів. На острові Лантау вилилося понад 150 сантиметрів води. Через зливи там сталися зсуви ґрунту. Втім, вже за кілька годин дощі почали поступово вщухати. Влада знизила рівень небезпеки до середнього, помаранчевого кольору.