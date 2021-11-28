Ливни, мокрый снег и ветер: синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды 29 ноября. В части областей ожидается дождь и мокрый снег, в других – будут мощные ветры.

В последние осенние дни погода в Украине несколько ухудшится. Непогоду прогнозируют как на 28, так и на 29 ноября.

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Дождь, снег и ветер: где ждать непогоду

Синоптики сообщают, что 29 ноября в восточной части, днем ​​и в центральных областях, пройдут дожди.

Дожди с мокрым снегом ожидают в областях:

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой.

Кроме того, ночью в южных и восточных, а днем ​​в большинстве областей прогнозируют сильные порывы ветра: 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявили I уровень опасности – желтый.

Сильные ветры будут дуть в следующих областях:

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской,

Запорожский,

в Крыму.



Предупреждение о непогоде 29 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Предупреждение о тумане

В первой половине 28 ноября в северных, центральных и южных областях сохраняется густой туман. Видимость составляет 200 – 500 метров. В этих регионах объявили об I уровне опасности – желтом.

Людей просят быть максимально осторожными и внимательными на дорогах.

К слову, из-за непогоды не смог приземлиться самолет Киев – Одесса.