Ливни и наводнения затопили север Италии: дороги закрывают, местные выборы – под угрозой срыва

На севере Италии в регионе Лигурия 4 октября зафиксировали сильные дожди. Сильные настолько, что вызвали наводнения и оползни.

Некоторые дороги и железнодорожные пути из-за этого пришлось закрыть. Также не все люди смогли проголосовать на местных выборах.

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Север Италии атаковали аномально сильные дожди

Дожди, оползни и наводнения в Лигурии на севере Италии, к счастью, не имели трагических последствий. Тем не менее некоторые населенные пункты затопило настолько, что они попали в изоляцию.

Несколько семей удалось эвакуировать, но не все. Дело в том, что автомагистраль Савона – Турин пришлось закрыть (передвигаться по ней стало просто опасно). Железнодорожное сообщение с Пьемонтом также временно прекратили.

Савона – Турин пришлось закрыть (передвигаться по ней стало просто опасно). Железнодорожное сообщение с Пьемонтом также временно прекратили. В регионе проходят местные выборы, но из-за непогоды не ко всем избирательным участкам есть доступ. Поэтому и их пришлось закрыть, а значит – остановить подсчет голосов в целом (а такого в истории Лигурии еще не случалось).

Из других плохих последствий – затопленный город Понтинвреа и закрытые школы почти на всей территории региона. По данным метеорологов, за несколько часов там выпало до 600 миллиметров осадков, и идти дожди будут минимум до завтра.

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