Ливни снова накроют часть областей: где и как долго еще будет идти дождь

Новая неделя в Украине снова начнется с дождей. Они будут идти, вероятно, по всей территории нашего государства. Кое-где осадки будут значительными.

В каких областях снова ждать ливней, сколько еще будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Где будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 17 июня пройдут умеренные дожди, местами грозы. На северо-востоке осадки будут значительными.

Прогноз погоды на 17 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, в понедельник в Украине +21 – +26 градусов. Только на Юге теплее, в частности, до +24 – +29.

18 – 19 июня в Украине преимущественно без осадков, только 18 июня в северо-восточной части, днем 19 июня в западных областях местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Добавили, что температура во вторник и среду ночью +14 – +19. Днем +23 – +28, но на Юге, 19 июня в Украине уже +27 – +32 градуса.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров на секунду.

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По ориентировочным прогнозам на картах, уже 21 июня по всей Украине может быть без осадков. Ожидается лишь небольшая облачность. Впрочем, сильной жары, вероятно, пока не будет.

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Прогноз погоды на лето в Украине