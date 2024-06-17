Ливни снова накроют часть областей: где и как долго еще будет идти дождь
Источник:Укргидрометцентр
Новая неделя в Украине снова начнется с дождей. Они будут идти, вероятно, по всей территории нашего государства. Кое-где осадки будут значительными.
В каких областях снова ждать ливней, сколько еще будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Где будут дожди и грозы
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 17 июня пройдут умеренные дожди, местами грозы. На северо-востоке осадки будут значительными.
Кстати, в понедельник в Украине +21 – +26 градусов. Только на Юге теплее, в частности, до +24 – +29.
18 – 19 июня в Украине преимущественно без осадков, только 18 июня в северо-восточной части, днем 19 июня в западных областях местами кратковременный дождь, гроза,
– отметили синоптики.
Добавили, что температура во вторник и среду ночью +14 – +19. Днем +23 – +28, но на Юге, 19 июня в Украине уже +27 – +32 градуса.
Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров на секунду.
Узнайте уже сейчас Будет ли резкое потепление в ближайшие дниИнтересно! По ориентировочным прогнозам на картах, уже 21 июня по всей Украине может быть без осадков. Ожидается лишь небольшая облачность. Впрочем, сильной жары, вероятно, пока не будет.
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Прогноз погоды на лето в Украине
- Ранее в комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.
- Также эксперт отметила, что в случае усиления циклонической активности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.
- "Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – сказала Вера Балабух.
- Кстати, по словам метеоролога, сильнейшие аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях. Самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа.